Scomparsa Naya Rivera, famosa attrice di Glee. Potrebbe essere morta annegata: ecco cosa è successo (Di giovedì 9 luglio 2020) Naya Rivera, 33 anni, una delle star della fortunata serie Glee, Potrebbe essere morta annegata. A riportarlo non solo le testate internazionali, ma anche quelle nostrane. Ad annunciare la Scomparsa dell’attrice, come leggiamo su La Repubblica, ci ha pensato il dipartimento di polizia della Contea di di Ventura, appena fuori Los Angeles. Secondo la ricostruzione dei fatti, Naya Rivera stava facendo una gita in barca insieme al figlio di 4 anni, ma quando si è tuffata per un bagno non è più tornata su. La Repubblica riporta inoltre: L’attrice, che ha interpretato Santana Lopez nella serie dal 2009 al 2015, aveva noleggiato una barca sul Lake ... Leggi su trendit

Corriere : La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, trovato su una barca il figlio - aaaleessia : In che senso Naya Rivera è scomparsa? Sono sconvolta! - iam_chri : RT @Daninseries: Mi sveglio e scopro che Naya Rivera è scomparsa, e che le autorità la credono morta annegata. Sono sconvolto, altro che ma… - milvkovich : sono sconvolta per la scomparsa di naya, spero che la ritrovino ?? - Teresa40830067 : RT @Daninseries: Mi sveglio e scopro che Naya Rivera è scomparsa, e che le autorità la credono morta annegata. Sono sconvolto, altro che ma… -