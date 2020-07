Sclerosi sistemica: la malattia rara dalle dita bianche ma di facile diagnosi (Di giovedì 9 luglio 2020) E' una malattia rara che ha 30.000 pazienti in Italia e che interessa principalmente le donne. Ma in questo caso raro non vuol dire difficile da diagnosticare: il primo campanello d'allarme sono le mani colorate, prima bianche e poi blu. Davanti a questo sintomo la prima cosa da fare è chiedere consiglio a uno specialista che un test molto semplice, fatto con una goccia di olio di cedro, riesce a fare una prima diagnosi. La Sclerosi sistemica, conosciuta come Sclerodermia, è una malattia (...) - Salute / Sclerosi Multipla, diagnosi precoce, Malattie rare Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : Sclerosi sistemica Sclerosi sistemica: la malattia rara dalle dita bianche ma di facile diagnosi AgoraVox Italia Regione. Magliano chiede anche per il Piemonte un Piano Diagnostico Terapeutico per la sclerodermia

Nel Consiglio Regionale del 7 luglio è stata discussa un’interpellanza presentata da Silvio Magliano dei Moderati per chiedere alla Giunta di predisporre un Piano Diagnostico Terapeutico Regionale per ...

Malattie Reumatiche. AMRER dona un Capillaroscopio alla Reumatologia del Santa Maria delle Croci

Grazie all’Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna AMRER sono già in funzione nei Servizi di Reumatologia delle Unità Operative di Medicina Interna degli Ospedali M. Bufalini di Cesena e Santa Ma ...

