Scaroni: «Rangnick o Pioli? Decide Gazidis. Il nuovo stadio sarà pronto nel 2024» (Di giovedì 9 luglio 2020) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera: queste le sue parole Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Queste le sue dichiarazioni più importanti. VITTORIA CONTRO LA JUVE – «Sa che le dico? Quando ci si sveglia dopo aver vinto, si sta molto meglio. Un partitone memorabile, di quelli che ci ricorderemo per anni. Ho parlato con Pioli: gli ho fatto i complimenti, anche chi non ha giocato benissimo ha dato l’impressione di far parte di un team motivato che si diverte a giocare a calcio. Mi sembra che Pioli sia riuscito a creare una squadra vera». Rangnick O Pioli – «Su queste scelte ho totale fiducia in Gazidis, ... Leggi su calcionews24

