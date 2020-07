Saverio Costanzo racconta il dietro le quinte de L’Amica Geniale ed In Treatment tra il bisogno di soldi e la paura dell’insuccesso (Di giovedì 9 luglio 2020) Non solo cinema nelle parole di Saverio Costanzo che oggi ha preso parte ad una Masterclass allo ShorTS International Film Festival dove è stato celebrato con la consegna del Premio Cinema del Presente 2020. Ai tempi del Covid-19 capita anche questo, di sedersi davanti al pc e assistere ad un "incontro" virtuale con uno dei registi più quotati del cinema e, adesso, anche della serialità nostrana.Nel suo racconto c'è stato spazio per tutto, per gli inizi della sua carriera arrivata per caso per "fuggire" alla leva, fino alle lacrime e alla paura quando ha deciso di piegare la testa alla serialità mettendo da parte il suo "io" e l'amore "per il cinema personale". Senza molti giri di parole, Saverio Costanzo ha ammesso di aver accettato di dirigere In ... Leggi su optimagazine

Maremetraggio : Su @CinecittaNews Nicole Bianchi racconta la masterclass di oggi con #SaverioCostanzo, ancora disponibile su… - sfiorata82 : RT @CinecittaNews: Saverio Costanzo a ShorTS: “L’attore è il Dio e il regista è l’operaio” - CinecittaNews : Saverio Costanzo a ShorTS: “L’attore è il Dio e il regista è l’operaio” - mauro211951 : VIDEO Premio Cinema del Presente 2020: Masterclass con Saverio Costanzo - BliniTeresa : RT @Raicomspa: 'L'Amica Geniale - Storia del nuovo cognome' - seconda intensa stagione della serie evento di Saverio Costanzo tratta dal ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Saverio Costanzo Il regista de “L’amica geniale” Saverio Costanzo si svela a ShorTs Il Piccolo Saverio Costanzo, etnografo prestato al cinema

Il primo terreno di sperimentazione audiovisiva di Saverio Costanzo sono stati i laboratori di Sociologia della Comunicazione della Sapienza. Inizia proprio dagli esordi, oltre vent’anni fa, il percor ...

Le migliori serie del 2020 (finora)

Hunters urla Tarantino a ogni fotogramma, ma qui siamo fuori tempo massimo per cambiare la Storia: l’unica soluzione è la vendetta. E allora ecco che sulla scacchiera di questo revenge fantasy si muov ...

Il primo terreno di sperimentazione audiovisiva di Saverio Costanzo sono stati i laboratori di Sociologia della Comunicazione della Sapienza. Inizia proprio dagli esordi, oltre vent’anni fa, il percor ...Hunters urla Tarantino a ogni fotogramma, ma qui siamo fuori tempo massimo per cambiare la Storia: l’unica soluzione è la vendetta. E allora ecco che sulla scacchiera di questo revenge fantasy si muov ...