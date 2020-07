Santa Marinella, scooter contro auto: ferita una ragazza (Di giovedì 9 luglio 2020) Momenti di paura questa sera a Santa Marinella, dove uno scooter si è schiantato – in una dinamica ancora tutta da accertare – contro un’auto. E’ successo in via Valdambrini, all’altezza dell’incrocio tra l’Aurelia e il ponte della ferrovia, intorno alle ore 21:30. Inizialmente la giovane sembrava aver riportato ferite gravi: sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno accertato che invece la ragazza non era in pericolo di vita e non aveva ferite permanenti, anche se aveva riportato diverse contusioni e traumi. Per questo è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso dinamico. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia di Civitavecchia. Santa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Santa Marinella, scooter contro auto: ferito un ragazzo - Ema_n_u_e_l_e : RT @GrandeOrienteit: Il 10 luglio, al Caffeina Festival, la celebrazione dei 215 anni della costituzione del Grande Oriente d'Italia per sc… - sottonarames1 : @timmychalameeet Vabbè amo sono sempre Giulia di 14 anni di Santa Marinella. Sempre io solamente che ora il mio pro… - bisisiena : RT @GrandeOrienteit: Il 10 luglio, al Caffeina Festival, la celebrazione dei 215 anni della costituzione del Grande Oriente d'Italia per sc… - OrticaWeb : Santa Marinella: Convegno sul tema 5G -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Marinella Santa Marinella, il comitato Stop 5G organizza un convegno sabato BaraondaNews Santa Marinella, scooter contro auto: ferita una ragazza

Momenti di paura questa sera a Santa Marinella, dove uno scooter si è schiantato – in una dinamica ancora tutta da accertare – contro un’auto. E’ successo in via Valdambrini, all’altezza dell’incrocio ...

Castello di Santa Severa, ecco il calendario di “Sere d’estate” fino al 12 luglio

Santa Marinella – Entra nel vivo la programmazione del festival “Sere d’estate” al Castello di Santa Severa (leggi qui), spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale Laziocrea in collabo ...

Momenti di paura questa sera a Santa Marinella, dove uno scooter si è schiantato – in una dinamica ancora tutta da accertare – contro un’auto. E’ successo in via Valdambrini, all’altezza dell’incrocio ...Santa Marinella – Entra nel vivo la programmazione del festival “Sere d’estate” al Castello di Santa Severa (leggi qui), spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale Laziocrea in collabo ...