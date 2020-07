Sam Raimi sarà il produttore del nuovo film horror diretto da Rob Savage (Di venerdì 10 luglio 2020) Sam Raimi sarà il produttore del nuovo film horror che verrà diretto dal regista britannico Rob Savage, di cui non sono stati diffusi i dettagli. Sam Raimi sarà il produttore di un nuovo film horror a tinte sovrannaturali che verrà diretto da Rob Savage. Il progetto ha già ottenuto i finanziamenti necessari al dare al via alla produzione grazie al sostegno di Starlight Media e Raimi Productions. Il lungometraggio, di cui non è stato svelato il titolo, è stato ideato da Rob Savage e Jed Shepherd e si svolgerà in un'unica location. Sam Raimi sembra ... Leggi su movieplayer

