Salvini | rinviato l’incontro con il premier Conte Centrodestra aperto al confronto

Incontro tra Conte e Matteo Salvini rinviato. Il Centrodestra non cede al no categorico del leader leghista e si dichiara aperto al confronto rinviato l'incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Il Centrodestra non ha voluto cedere al no categorico del leader della Lega. I partiti di coalizione del Centrodestra hanno infatti deciso di incontrare il Presidente del Consiglio la prossima settimana. "L'ipotesi di organizzare il confronto già domani non è percorribile per il poco preavviso, per impegni già assunti precedentemente e per la scarsa chiarezza con cui Palazzo Chigi ha deciso di informare i leader, ovvero in tempi diversi", hanno ...

