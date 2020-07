Salvini: “La Lega ha raccolto i valori di sinistra di Berlinguer” (Di giovedì 9 luglio 2020) Salvini: “La Lega ha raccolto i valori di sinistra di Berlinguer” Parole che fanno discutere quelle del leader della Lega Matteo Salvini, il quale, ospite della trasmissione di La7 L’aria che tira, ha dichiarato: “I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer” i valori del “lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega, se il Pd chiude Botteghe oscure, e la Lega riapre io sono contento, è un bel segnale”. Il riferimento è alla nuova sede romana della Lega, in via delle Botteghe Oscure, di fronte alla ex sede del Pci. “Stiamo per aprire a Roma, a Bologna, a Reggio ... Leggi su tpi

