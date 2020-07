Salvini-Berlinguer, la sinistra contro il segretario della Lega: “Carroccio a Botteghe oscure? Orrore e pietà. Valori non sono muri” (Di giovedì 9 luglio 2020) La Lega a Botteghe oscure. I Valori del partito di Matteo Salvini come quelli di Enrico Berlinguer. Sembrano due bestemmie, politicamente parlando. E invece è solo la cronaca delle ultime ore. La nuova sede del Carroccio a Roma, infatti, sarà nella stessa via divenuta nota perché ospitava la storica casa – il mitologico “Bottegone” – del Partito comunista italiano. Una coincidenza, che Salvini sfrutta per paragonare la sua forza politica al Pci di Enrico Berlinguer. “I Valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer, del lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega: se il Pd chiude ... Leggi su ilfattoquotidiano

