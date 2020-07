Salerno, presentato un portale per promuovere la cultura (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Salerno è cultura”. È lo slogan scelto dall’assessorato guidato da Tonia Willburger per presentare il portale del Comune di Salerno destinato a fare promozione e visibilità di tutti gli eventi e le iniziative tese a valorizzare la cultura nella città di Salerno. La presentazione questa mattina presso il Comune di Salerno. “Abbiamo finalmente un’unica regia che raccoglie e promoziona il fermento artistico – ha spiegato l’assessore – ma valorizza anche il patrimonio artistico del comune capoluogo per essere e diventare un riferimento per gli operatori turistici”. Ieri si è svolto anche un incontro con tour operator per ... Leggi su anteprima24

Aumenta il numero di beneventani con la patente di guida. Secondo l’analisi di Facile.it su dati del Ministero dei Trasporti, a fine 2019 nella provincia di Benevento il numero di patentati è arrivato ...

Salerno Letteratura, presentata l’edizione 2020, dal 18 al 25 luglio.

Dal 18 al 25 luglio ritorna Salerno Letteratura, il più grande festival letterario del Sud: otto giorni a cui parteciperanno oltre 160 fra scrittori, musicisti, attori e artisti italiani e stranieri.

