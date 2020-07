Romans d’Isonzo: apertura straordinaria del parco di Villa del Torre, 11 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) In via del tutto eccezionale apre al pubblico lo splendido parco della settecentesca Villa del Torre, prestigioso edificio di Romans d’Isonzo – iscritto all’Associazione Dimore Storiche Italiane – che per gentile concessione della famiglia del Torre nella serata di sabato 11 luglio si trasformerà in location concertistica: la straordinaria occasione viene offerta dalla terza e ultima tappa del festival “Musica d’Estate 2020”, che alle 21 offrirà la performance di un’eccellenza regionale, l’ensemble Brassevonde, progetto artistico di spessore finalizzato a diffondere e dunque a valorizzare la conoscenza della musica per gruppi di ottoni, patrimonio estremamente ricco, variegato e ... Leggi su udine20

