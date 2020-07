Roma, sì (vergognoso) al tavolino selvaggio. Altro che svolta green: così i 5S perdono identità (Di giovedì 9 luglio 2020) Può sembrare una questione di poco conto, una bega locale che poco interessa i cittadini italiani. Eppure quello che si è consumato due giorni fa a Roma nell’aula del Comune racconta moltissimo della crisi del Movimento 5Stelle. Una crisi di identità politica, perduta negli anni e che oggi risulta opaca e contraddittoria. Non a caso il provvedimento di cui parlo in questo post è stato votato anche dalla Lega e da Forza Italia. Qual è dunque la misura? Il punto di partenza era quello – in teoria nobile – di aiutare i ristoratori messi in ginocchio dalla crisi. Ristoratori che comunque – ovviamente non tutti, ma molti – hanno in questi anni guadagnato tantissimo molto spesso nel disprezzo delle regole; a partire, appunto, dall’occupazione indiscriminata di suolo pubblico per finire con l’utilizzo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Roma vergognoso Roma, sì (vergognoso) al tavolino selvaggio. Altro che svolta green: così i 5S perdono identità Il Fatto Quotidiano Caos infrastrutture, Salvini in piazza a Roma: «Liguria e altre parti d’Italia ostaggio delle liti Pd-M5S»

Il leader della Lega davanti a Palazzo Chigi: «Vogliamo un Paese pieno di gru e cantieri, ma in maniera intelligente» Roma - «Siamo qui a chiedere ... «Su Autostrade c'è un balletto squallido e ...

Autostrade: Salvini, governo fermo, non possiamo permettercelo

Roma, 09 lug 12:49 - (Agenzia Nova) - Sulla concessione ad Autostrade "c’è un balletto squallido e vergognoso sulla pelle dei genovesi e anche sui morti del Ponte Morandi". Lo ha affermato il leader ...

