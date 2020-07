Roma, Sebino Nela rimane senza contratto. La figlia attacca: “Qualcuno non capisce amore per la maglia” (Di giovedì 9 luglio 2020) La Roma ha deciso di non rinnovare il contratto di Sebino Nela, che dal 2016 ricopriva il ruolo di dirigente della squadra femminile. Per l’ex calciatore si tratta di un secondo addio ai giallorossi, dopo quello datato 1992 nelle vesti appunto di giocatore. Una decisione, quella del club capitolino, che non è assolutamente andata giù alle due figlie di Nela. Virginia e Ludovica hanno infatti duramente reagito alla notizia attraverso i social: “Nessun imprenditore o banchiere capirà mai il valore e l’appartenenza della maglia”, scrive Virginia Nela. Le fa eco anche la sorella Ludovica: “Hai sudato, gioito e pianto per la tua Maglia, la tua Squadra, la tua Roma, la tua Citta d’adozione (…) Ieri qualcuno ha ... Leggi su sportface

