Roma, scomparsa per tre giorni un’anziana affetta da Alzheimer: trovava viva sulle sponde dell’Aniene (Di giovedì 9 luglio 2020) A Roma per tre giorni un’anziana signora è rimasta incastrata sulle sponde dell’Aniene, bloccata da fango e rovi all’altezza di Moentesacro. Si trovava a pochi metri dalla pista ciclabile del posto, ma purtroppo nessuno era riuscito a sentire le grida di aiuto provenienti dalla donna. Il ritrovamento è avvenuto la notte scorsa da parte del figlio, che ricordandosi la passione per l’Aniene da parte della madre ha cominciato a cercarla in questo tratto di fiume. Per aiutare l’anziana madre, anche il figlio purtroppo è caduto in una buca. Qui fortunatamente è riuscito a far udire le proprie urla ai passanti, che hanno segnalato la situazione prontamente ai Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Il salvataggio delle due ... Leggi su ilcorrieredellacitta

