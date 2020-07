Roma, Mkhitaryan e Cristante saltano la gara contro il Brescia (Di giovedì 9 luglio 2020) All’indomani della vittoria contro il Parma per 2-1, la Roma è tornata sui campi di Trigoria per un allenamento pomeridiano. Lavoro di scarico e in palestra per chi è sceso in campo ieri, mentre il resto del gruppo ha svolto l’intera seduta: riscaldamento atletico e lungo focus tecnico-tattico. Nel prossimo impegno contro il Brescia, in programma sabato alle 19:30, Paulo Fonseca sarà costretto a delle scelte obbligate per quanto riguarda la formazione. Mkhitaryan, uomo più in forma della rosa e autore del gol e dell’assist che ieri sera hanno permesso ai giallorossi di tornare a vincere dopo tre sconfitte consecutive, salterà la trasferta lombarda per somma di ammonizioni. Stessa sorte toccherà a Cristante, anche lui diffidato ... Leggi su sportface

