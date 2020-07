Roma, fermato alla stazione. Positivo al Covid, viaggiava da 5 giorni (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (9 luglio) Un viaggiatore di 53anni e originario del Bangladesh è stato fermato oggi, 9 luglio, dalla Polfer di Roma dopo aver trascorso cinque giorni in giro per Rimini. Aveva preso un treno diretto in Emilia-Romagna nonostante si trovasse in isolamento fiduciario perché Positivo al Covid-19. Rientrato nella Capitale è stato notato dagli agenti della polizia ferroviaria che lo hanno visto tossire e stare male. A quel punto sono scattate le procedure di sicurezza attive alla stazione Termini: il termoscanner ha confermato che l’uomo aveva la febbre. Gli agenti hanno quindi allertato i soccorsi che hanno caricato il bengalese su un’ambulanza e lo hanno ... Leggi su open.online

