Roma, "Circonvenzione di incapace", rinviato a giudizio ex collaboratore di Gina Lollobrigida (Di giovedì 9 luglio 2020) Manovre per allontanare l'attrice, oggi 92 enne, dai familiari e una serie di operazioni sospette che sarebbero andate avanti dal 2013 al 2018 ad opera di Andrea Piazzolla nel suo ruolo di curatore della società che gestiva i beni dell'attrice Leggi su repubblica

