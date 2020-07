Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: 31 misure cautelari (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: sono 31 le misure cautelari eseguite questa mattina dalla Squadra mobile di Roma nel corso di una operazione denominata Minerva. I reati... Leggi su ilmessaggero

SkyTG24 : #Roma, frode negli appalti delle forze armate: 31 misure cautelari - Icios007 : Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: 31 misure cautelari W L'ITAGLIA! W LE FORZE ARMATE! ???? - uzupetru : ?? ?? ULTIM'ORA: #ILBLITZARRIVERÀDINOTTE ?????? +++ #Roma : corruzione forniture #ForzeArmate +++ #spazzacorrotti funzi… - movarturoelba : ecco perché non ce la faremo mai... corruzione ed evasione fanno parte della natura degli italiani. - ilmessaggeroit : Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: 31 misure cautelari -