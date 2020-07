Roma: 14 casi positivi tra la comunità del Bangladesh (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono 14 i casi positivi tra la comunità del Bangladesh. Di questi, 8 sono di un medesimo nucleo familiare con un link riconducibile ai rientri. Tutti sono posti in isolamento. A riportare il fatto l’Unità di Crisi della Regione Lazio. ‘Sui 200 ulteriori tamponi processati la Asl Roma 2 ha comunicato che vi sono 14 casi positivi riferibili a contatti con persone rientrate con voli da Dacca (Bangladesh). I positivi sono stati tutti posti in isolamento e stanno bene. Questo dato conferma l’importanza dell’azione messa in campo per rintracciare tutti i contatti di coloro che sono rientrati dal Bangladesh. E’ importante la collaborazione che sta mostrando la Comunità bengalese di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

