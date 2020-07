Roger Waters ricorda Ennio Morricone: “La sua musica mi seguirà per sempre come un fantasma” (Di giovedì 9 luglio 2020) In una nota inviata all'ACMF, l'Associazione Compositori musica per Film, Roger Waters ricorda Ennio Morricone. Il Maestro si è spento in una clinica privata di Roma alle prime luci dell'alba di lunedì 6 luglio dove si trovava ricoverato a seguito di una frattura al femore. L'ex bassista dei Pink Floyd aveva collaborato con Ennio Morricone nel 1998 durante la lavorazione del film La Leggenda Del Pianista Sull'Oceano di Giuseppe Tornatore. Insieme avevano realizzato il brano Lost Boys Calling e proprio su questa collaborazione si concentra il commovente messaggio che Roger Waters ha inviato all'ACMF, associazione di cui l'artista è socio, per omaggiare il Maestro Ennio ... Leggi su optimagazine

"La melodia del Maestro Morricone mi seguirà come un fantasma per il resto dei miei giorni": Roger Waters ha affidato il suo ricordo di Ennio Morricone, con il quale collaborò nel 1998 per un brano ...

