Ritorno a scuola: il Ministero punta al “metro statico” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il problema del metro statico o dinamico fra i banchi ha riacceso l’attenzione sul Ritorno a scuola a settembre. Linee guida fornite dal Ministero dell’Istruzione per una ripresa in totale sicurezza, infatti, non hanno completamente convinto presidi e parti sociali. Il metro statico o metro dinamico Nel documento emanato al Miur, in collaborazione con il Comitato tecnico-scientifico, si legge che il distanziamento fisico deve essere di almeno un metro fra le “rime buccali” degli studenti. Letteralmente per “rima buccale” si intende l’apertura delimitata dalle labbra. Si intende, quindi, che i ragazzi dovranno stare ad almeno un metro di distanza da bocca a bocca. La questione sollevata dall’Associazione nazionale Presidi, però, è se la distanza sia da ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Ritorno a #Scuola: il Ministero punta al “metro statico” - Annamar35486740 : RT @mirbug1: „Ritorno a scuola senza mascherine e distanziamento: raccolte 6mila firme“ Potrebbe interessarti: - mirbug1 : „Ritorno a scuola senza mascherine e distanziamento: raccolte 6mila firme“ Potrebbe interessarti: - CronacheMc : Macerata - Corsi a distanza per gli insegnanti organizzati dal liceo classico 'Leopardi'. Il programma è coordinato… -