Risultati Serie A, 31ª giornata: Udinese corsaro a Ferrara, 0-3 [FOTO e CLASSIFICA] (Di giovedì 9 luglio 2020) Risultati Serie A – Si torna in campo per la 31ª giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi di CLASSIFICA. Nel primo match il Lecce batte la Lazio, 2-1 il risultato finale. Clamorosa rimonta del Milan contro la Juventus, il big match finisce 4-2. Grandi emozioni nella giornata di mercoledì. Il Napoli non si ferma, successo in trasferta contro il Genoa. Fiorentina-Cagliari finisce 0-0. In serata, ennesima vittoria dell’Atalanta, che adesso sogna. La Roma e il Toro si rilanciano, il Sassuolo espugna Bologna. Udinese corsaro a Genova: 0-3. C’è Verona-Inter. Martedì 7 luglio ore 19.30 LECCE-LAZIO 2-1 (5′ Caicedo, 30′ Babacar, 46′ Lucioni) (LE PAGELLE) ore ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : Si è appena conclusa la 29ª giornata: tutti i risultati. ?? Scopri l’App ufficiale di Lega Serie A per sapere tutto… - SerieA : Finisce qui la 3??0??ª giornata di #SerieATIM. ?? Ecco i risultati finali. ? Non perderti nessuna news, segui l’App… - StadioSport : Risultati 31° Giornata Serie A e Classifica 8-7-2020: vincono Atalanta, Roma, Sassuolo e Torino: Serie A, i risulta… - junews24com : Risultati Playoff Serie C primo turno LIVE: gli aggiornamenti - - LuisB : RT @StampaCnr: ??#9luglio h 14, Piattaforma GoToMeeting Nell’ambito della serie di incontri organizzati da @ircres_roma per il progetto @ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Serie A, 31ª giornata: risultati, marcatori e tabellini Goal.com LIVE Spal-Udinese 0-3, Serie A in DIRETTA: vittoria fondamentale per i friuliani. Pagelle e highlights

SPAL: Letica 6, Felipe 5, Vicari 5.5, Bonifazi 5.5, Sala 5.5, Missiroli 5, Valdifiori 5.5, Murgia 5, D’Alessandro 6, Castro 5.5, Petagna 6, Strefezza 6, Reca 5, Floccari 5.5. All. Di Biagio 6. UDINESE ...

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Udinese ok, ora c’è l’Inter!

Si chiuderà solo oggi, giovedì 9 luglio 2020, la 31^ giornata del primo campionato italiano e siamo dunque in attesa di scoprire che risultati per la Serie A occorreranno questa sera per i posticipi d ...

SPAL: Letica 6, Felipe 5, Vicari 5.5, Bonifazi 5.5, Sala 5.5, Missiroli 5, Valdifiori 5.5, Murgia 5, D’Alessandro 6, Castro 5.5, Petagna 6, Strefezza 6, Reca 5, Floccari 5.5. All. Di Biagio 6. UDINESE ...Si chiuderà solo oggi, giovedì 9 luglio 2020, la 31^ giornata del primo campionato italiano e siamo dunque in attesa di scoprire che risultati per la Serie A occorreranno questa sera per i posticipi d ...