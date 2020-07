Risultati Serie A, 31ª giornata: il Verona trova il pari [FOTO e CLASSIFICA] (Di giovedì 9 luglio 2020) Risultati Serie A – Si torna in campo per la 31ª giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi di CLASSIFICA. Nel primo match il Lecce batte la Lazio, 2-1 il risultato finale. Clamorosa rimonta del Milan contro la Juventus, il big match finisce 4-2. Grandi emozioni nella giornata di mercoledì. Il Napoli non si ferma, successo in trasferta contro il Genoa. Fiorentina-Cagliari finisce 0-0. In serata, ennesima vittoria dell’Atalanta, che adesso sogna. La Roma e il Toro si rilanciano, il Sassuolo espugna Bologna. Udinese corsaro a Genova: 0-3. C’è Verona-Inter. Martedì 7 luglio ore 19.30 LECCE-LAZIO 2-1 (5′ Caicedo, 30′ Babacar, 46′ Lucioni) (LE PAGELLE) ore ... Leggi su calcioweb.eu

Importante riconferma per la NPC Rieti che vede per il secondo anno consecutivo in maglia amarantoceleste la guardia Francesco Stefanelli. Esterno classe 1995, 192 cm di altezza, nativo di San Miniato ...

I playoff di Serie C entrano nel vivo con l'inizio della fase nazionale. E nel primo turno non mancano le sorprese. La Juventus Under 23 continua a sorprendere: dopo aver vinto la Coppa Italia Serie C ...

