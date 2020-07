Risultati Playoff Serie C, si giocano cinque partite: il programma completo (Di giovedì 9 luglio 2020) Risultati Playoff Serie C – La fase finale va avanti, i turni si riducono e le squadre pure. Si va delineando il quadro delle partecipanti alle ultime manche degli spareggi promozione in terza Serie. Si gioca l’ultimo turno in gara secca, le vincitrici si scontreranno poi ai quarti di finale – con partite di andata e ritorno – con le seconde dei gironi, che entreranno in scena per decretare la quarta promossa in Serie B dopo Monza, Vicenza e Reggina. Passa il turno la squadra di casa, meglio posizionata in classifica al termine della regular season, a cui basta anche un pari alla fine dei 90′. Il programma completo. I Risultati GIOVEDI’ 9 LUGLIO ore 20.30 Carpi-Alessandria Juventus ... Leggi su calcioweb.eu

