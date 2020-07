Rifiuti in strada a Roma, Legambiente: “Situazione vergognosa nonostante il periodo a dir poco particolare” (Di giovedì 9 luglio 2020) In questi giorni cassonetti stracolmi in ogni quadrante cittadino, decine di segnalazioni, miasmi provocati dai Rifiuti abbandonati sotto il sole cocente, Legambiente “Siamo alle solite e anche in questo luglio, come negli ultimi anni, si assiste alla vergognosa situazione dei cassonetti stracolmi e dei Rifiuti abbandonati nelle strade di Roma – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – tutto ciò nonostante la stagione a dir poco particolare, nonostante lo stop pressochè totale del turismo e di interi comparti produttivi. Mentre in Campdgolio si spende tempo per l’ok definitivo alla costruzione di stadio e nuovo quartiere di uffici a Tor di Valle, rimane per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

