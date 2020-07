Rifiuti e impianti, la Rocca ora ha paura: “Sannio sotto attacco e a rischio devastazione” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiDa un’emergenza all’altra. A segnare i lavori del primo Consiglio Provinciale post-Covid è l’allarme Rifiuti. Sulla lavorazione della frazione umida, in particolare, nel nostro territorio si sta registrando una corsa all’impiantistica che fa paura: “Il Sannio è sotto attacco” – sintetizza l’inquilino della Rocca Antonio Di Maria. “Sono preoccupato e non lo nascondo. Qualora venissero autorizzate tutte le iniziative private in corso di istruttoria, ci ritroveremmo a lavorare nella sola provincia beneventana un terzo della produzione umida dell’intera Campania. Un dato enorme. Una sproporzione che non possiamo tollerare. Il rischio è la devastazione del territorio e ... Leggi su anteprima24

