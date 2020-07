Ricercato arrestato a Fondi: su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale (Di giovedì 9 luglio 2020) Nello scorso pomeriggio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio pontino e di monitoraggio della presenza di pregiudicati, i poliziotti del Commissariato di Fondi hanno tratto in arresto C. B. H. nato nel 1998, in esecuzione di mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità tedesche. Nei giorni scorsi il Servizio S.I.R.E.N.E. della Polizia di Stato ha inviato una richiesta d’arresto ai danni del giovane, da tempo Ricercato dalle autorità tedesche poiché durante il suo soggiorno in terra alemanna si era reso colpevole di furto aggravato e lesioni personali volontarie. Immediata è scattata la caccia al 22enne che, sebbene già noto ai poliziotti del Commissariato, approfittando del periodo emergenziale derivato dalla pandemia da COVID aveva abbandonato la sua residenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Nuova Delhi, 09 lug 11:57 - (Agenzia Nova) - È stato arrestato questa mattina a Ujjain, nello Stato indiano del Madhya Pradesh, Vikas Dubey, ricercato per numerosi reati. Il 3 luglio otto agenti di ...

