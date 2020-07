Riabilitazione pazienti post Covid, équipe speciali e protocolli in evoluzione: il percorso nell’ospedale lombardo di Bozzolo (Di giovedì 9 luglio 2020) “Adesso mi vedi in piedi, ma il 29 aprile, quando sono arrivato qui per la Riabilitazione dopo la doppia negativizzazione del tampone, riuscivo soltanto a stare a letto. Non ero in grado di fare alcun movimento, se non aiutato”. Rossano ha 47 anni, fa il contoterzista, è sposato e ha due figli. Il Covid l’ha colpito lo scorso 29 marzo: la febbre che non passava nonostante gli antibiotici, il ricovero in terapia intensiva per 20 giorni, poi in pneumologia e, infine, la guarigione virologica e la Riabilitazione. Rossano è una delle 50 persone guarite dal virus prese in carico dal reparto di Riabilitazione specialistica Neuromotoria del presidio ospedaliero di Bozzolo, in provincia di Mantova, che dallo scorso primo aprile ha attivato un protocollo ... Leggi su ilfattoquotidiano

