Retroscena Blogo: Caterina Balivo e la voce sul futuro a Canale 5 (Di giovedì 9 luglio 2020) Quale sarà il futuro televisivo di Caterina Balivo? Dopo l'addio a Vieni da me su Rai1, sono rimbalzate su riviste e web indiscrezioni rispetto ai prossimi impegni professionali della conduttrice (La7? Sky?). Blogo in queste ore ha intercettato una voce secondo la quale la Balivo sarebbe destinata a sbarcare sulle reti Mediaset, in particolare su Canale 5, per occupare la fascia pomeridiana. Per verificare la fondatezza del rumor, abbiamo contattato l'azienda di Cologno Monzese, che ha negato fermamente la circostanza, parlando di "fantasie destituite di ogni fondamento". Anche l'entourage della Balivo non ha confermato la voce raccolta da Blogo, limitandosi a dire che "Caterina si sta ... Leggi su blogo

ClarabellaBest : RT @tvblogit: Blogo retroscena: anche Gianmarco Tognazzi (con Asia Argento e Tommaso Zorzi) fra i provinati del Grande fratello vip 5 http… - bellicapelli15 : Blogo retroscena: anche Gianmarco Tognazzi (con Asia Argento e Tommaso Zorzi) fra i provinati del Grande fratello v… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: anche Gianmarco Tognazzi (con Asia Argento e Tommaso Zorzi) fra i provinati del Grande fratello vip 5 http… - Missi65 : RT @tvblogit: Blogo retroscena: anche Gianmarco Tognazzi (con Asia Argento e Tommaso Zorzi) fra i provinati del Grande fratello vip 5 http… - FloraPiachica : RT @tvblogit: Blogo retroscena: anche Gianmarco Tognazzi (con Asia Argento e Tommaso Zorzi) fra i provinati del Grande fratello vip 5 http… -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Blogo In arrivo The voice senior per Antonella Clerici su Rai1 TVBlog.it Pago si candida per Tale e Quale Show dopo il GF Vip: il retroscena

Pago, secondo il portale di Tv Blog, avrebbe mandato la sua candidatura per prendere parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti, ma la sua posizione nel cast non è ancora certa.

Antonella Clerici Instagram | è lei la ‘Martha Stewart italiana’ | FOTO

Approfondisci. Tutto su Antonella Clerici. Antonella Clerici stupisce tutti con una foto della figlia Maelle Antonella Clerici ritorna nella fascia di mezzogiorno. Il nuovo talent musicale non sarà l’ ...

Pago, secondo il portale di Tv Blog, avrebbe mandato la sua candidatura per prendere parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti, ma la sua posizione nel cast non è ancora certa.Approfondisci. Tutto su Antonella Clerici. Antonella Clerici stupisce tutti con una foto della figlia Maelle Antonella Clerici ritorna nella fascia di mezzogiorno. Il nuovo talent musicale non sarà l’ ...