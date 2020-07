Renzi a Caserta: “De Luca vincerà le Regionali con il sostegno decisivo di Italia Viva” (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti “Sono convinto che De Luca vincerà le Regionali con il contributo determinante di Italia Viva”. L’ex premier Matteo Renzi irrompe nella campagna elettorale per le Regionali con la certezza che di avere una squadra di candidati, magari non da “champions league” che potrà offrire un sostegno più che concreto a De Luca. Renzi arriva a Caserta, al complesso borbonico del Belvedere di San Leucio, per presentare il suo ultimo libro “La mossa del cavallo”; prima di concedersi alla platea, risponde alle domande dei cronisti. “De Luca ha gestito bene l’emergenza Coronavirus, basta vedere i numeri della Campania rispetto ... Leggi su anteprima24

mattinodinapoli : Renzi, bagno di folla a Caserta: «De Luca ottimo in emergenza Covid» - giannigosta : Matteo Renzi torna a Caserta - TeleradioNews : Matteo Renzi torna a Caserta - TeleradioNews : Matteo Renzi torna a Caserta - -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Caserta Renzi, bagno di folla a Caserta: «De Luca ottimo in emergenza Covid» Il Mattino Matteo Renzi al Belvedere di San Leucio per presentare il suo libro “La Mossa del Cavallo”

Caserta – Tappa casertana per il tour di Matteo Renzi per la presentazione del suo libro, “La Mossa del Cavallo. Come ricominciare, insieme” (Marsilio). Il leader politico sarà al Real Belvedere di Sa ...

VERSO LE REGIONALI – Fecondo UFFICIALE con Italia Viva: i temi del territorio al centro della mia campagna elettorale

12:01:32 CASERTA. L'Arch. Filippo Fecondo ha annunciato la propria ... Ha aderito sin da subito al nuovo progetto politico di Matteo Renzi. “Mi candido con Italia Viva – afferma l'Arch. Filippo ...

Caserta – Tappa casertana per il tour di Matteo Renzi per la presentazione del suo libro, “La Mossa del Cavallo. Come ricominciare, insieme” (Marsilio). Il leader politico sarà al Real Belvedere di Sa ...12:01:32 CASERTA. L'Arch. Filippo Fecondo ha annunciato la propria ... Ha aderito sin da subito al nuovo progetto politico di Matteo Renzi. “Mi candido con Italia Viva – afferma l'Arch. Filippo ...