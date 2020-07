Renzi a Caserta: “De Luca bene su emergenza, lo ha ritwittato persino la Campbell” (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “De Luca ha gestito bene l’emergenza Coronavirus, basta vedere i numeri della Campania rispetto ad altre regioni”. Lo ha detto Matteo Renzi a Caserta. “De Luca – ha aggiunto il leader di Italia Viva – è stato sempre puntuale nell’informazione, quanche volta è andato sopra le righe, ma conosciamo Enzo; è arrivato persino a farsi ritwittare da Naomi Campbell, una cosa che nessuno avrebbe pensato” ha concluso il senatore fiorentino. L'articolo Renzi a Caserta: “De Luca bene su emergenza, lo ha ritwittato persino la Campbell” ... Leggi su anteprima24

Caserta – Tappa casertana per il tour di Matteo Renzi per la presentazione del suo libro, "La Mossa del Cavallo. Come ricominciare, insieme" (Marsilio). Il leader politico sarà al Real Belvedere di Sa ...