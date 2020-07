Renato Vallanzasca: “Potrei essere di aiuto ai giovani” – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Renato Vallanzasca ha fatto un appello ai giudici, chiedendo loro di concedergli la libertà condizionata per poter aiutare i giovani nelle comunità. Renato Vallanzasca, storico volto della criminalità milanese degli anni settanta e ottanta, ha fatto un appello ai giudici, chiedendo loro di poter ottenere la libertà condizionata e di potersi recare all’interno delle comunità … L'articolo Renato Vallanzasca: “Potrei essere di aiuto ai giovani” – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

"Potrei essere utile ai giovani, mandatemi in una comunità": così pochi giorni fa, prima che la sua richiesta di libertà condizionata fosse respinta, Renato Vallanzasca, 50 anni dietro le sbarre per ..."Per tutti resto il bandito". Renato Vallanzasca lo ha scritto ai giudici qualche giorno fa, poche ore prima che gli negassero la libertà condizionale "per mancanza della prova del ravvedimento".