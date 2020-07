Regionali Campania, Ciarambino (M5s): “De Luca e Caldoro i Vanna Marchi della politica” (Di giovedì 9 luglio 2020) NAPOLI – “Siamo la prima forza politica in Campania”. Cosi’ la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino aprendo la conferenza di presentazione della sua candidatura al teatro Sannazzaro di Napoli. Dei suoi sfidanti, il governatore uscente del Pd Vincenzo De Luca e il candidato del centrodestra Stefano Caldoro, la capogruppo 5 Stelle dice che sono “i Vanna Marchi in versione maschile della politica, persone che hanno avuto gia’ l’opportunita’ di governare questa terra, che non hanno risollevato di un millimetro dal baratro questa regione. Siamo ultimi nei servizi essenziali in tutte le classifiche europee e oggi continuano a spararla grossa”. A De Luca, che ieri aveva preannunciato un “miracolo economico” in Campania nei prossimi anni, Ciarambino risponde che “l’unico boom non e’ quello economico, ma quello delle sparate di questi personaggi. Noi puntiamo invece su proposte concrete e realizzabili”. Leggi su dire

