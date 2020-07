Realtà Italia: Emanuele Filiberto fonda il suo movimento – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Emanuele Filiberto di Savoia fonda il suo movimento Realtà Italia: “Basta con la politica dei selfie, il Paese ha bisogno di piani concreti”. Nelle scorse settimane, Emanuele Filiberto di Savoia aveva annunciato l’intenzione di formare un think tank politico a sostegno del Paese. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera presenta il suo progetto, che … L'articolo Realtà Italia: Emanuele Filiberto fonda il suo movimento – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

