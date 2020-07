Real Madrid, Zidane sbotta: “Sono stanco di ripetere sempre le stesse cose!” (Di giovedì 9 luglio 2020) Zinédine Zidane è stanco di ripetere sempre le stesse cose. Il suo duro sfogo nelle parole riportate dal sito ufficiale del Real Madrid enunciano il clima teso all'interno dello spogliatoio madrileno per questo finale di stagione, in vista della prossima partita di campionato contro l'Alaves.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 555869" align="alignnone" width="1024" Zidane (getty images)/captionLe parole dell'allenatore riportate dal sito ufficiale del Real Madrid: "Non abbiamo ancora vinto nulla. Sono rimaste quattro partite, ognuna delle quali può essere confrontata con la finale. Sono stanco di ripetere la stessa cosa. Non abbiamo ancora vinto nulla, ma ... Leggi su itasportpress

