Real Madrid, Vinicius negativo al tampone (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo le parole di Zinedine Zidane in conferenza stampa, arriva anche l’ufficialità. Vinicius è risultato negativo al tampone per il Coronavirus, quindi il giocatore del Real Madrid sarà regolarmente a disposizione del tecnico delle Merengues per il match di campionato contro l’Alaves. Nella mattinata odierna il primo tampone non era andato a buon fine, ragion per cui si erano alimentate alcune voci che però il secondo tampone ha subito messo a tacere. Real Madrid, Zidane: “Vinicius positivo al Coronavirus? È stato un errore” Leggi su sportface

