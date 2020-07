Real Madrid pronto a cedere Luka Jovic, anche a titolo definitivo (Di giovedì 9 luglio 2020) Luka Jovic lascerà il Real Madrid. Il club ha pagato 60 milioni di euro all’Eintracht per il calciatore serbo, che però non è mai riuscito ad esprimersi al meglio ed essere la valida alternativa a Benzema che il Real si aspettava. Dal suo arrivo, Jovic ha collezionato appena due reti in 25 presenze, di cui solamente otto da titolare. I blancos sono quindi pronti a valutare la cessione del 22enne, non solo in prestito ma anche a titolo definitivo. Nelle scorse settimane, voci di mercato hanno accostato il nome di Jovic al Milan. Leggi su sportface

Dopo le ottime cose fatte all’Eintracht Francoforte, al Real Madrid non è riuscito a ripetersi e cambierà aria. Operazione tutt’altro che semplice per il club rossonero, dato che l’attaccante serbo ha ...

MILANO - Le frasi di due sere fa di Zlatan Ibrahimovic sul suo futuro hanno fatto intendere come lo svedese non proseguirà con il Milan al termine di questa stagione. Non una novità, vista la richiest ...

Dopo le ottime cose fatte all'Eintracht Francoforte, al Real Madrid non è riuscito a ripetersi e cambierà aria. Operazione tutt'altro che semplice per il club rossonero, dato che l'attaccante serbo ha ...