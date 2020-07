Real Madrid, ancora problemi alla caviglia per Hazard: stagione a rischio (Di giovedì 9 luglio 2020) Eden Hazard ha accusato nuovamente dei problemi alla caviglia destra, gli stessi che lo hanno tenuto fuori dai giochi per buona parte della stagione 2019/2020. L’esterno d’attacco belga è una delle stelle brillanti della compagine blanca, seppur non abbia ancora dimostrato tutto il proprio potenziale per differenti ragioni, le quali confluiscono in una serie di problemi fisici quasi interminabile. La situazione relativa all’ex asso del Chelsea preoccupa seriamente Florentino Perez, abile nell’investire sul fantasista dopo la vendita di un’icona come Cristiano Ronaldo, ma non ripagato dalle sue prestazioni in campo e dalla sorte. Il Real ha naturalmente grandissime ambizioni, come ogni anno: Liga e ... Leggi su sportface

Il Real ha naturalmente grandissime ambizioni, come ogni anno: Liga e Champions League sono alla portata dei madrileni, ma vi è la necessità che Hazard torni ad essere…Hazard a pieno regime.

Real Madrid, Jovic in isolamento: il motivo

La prudenza non è mai troppo, ed i protocolli devono essere applicati in maniera rigida. Per questo motivo, il Real Madrid rischia di perdere per qualche giorno Luka Jovic. Secondo le ultime ricostruz ...

