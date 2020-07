Rangnick progetta il Milan che verrà: tutti i nomi per la rivoluzione rossonera e il budget per il mercato (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Milan inizierà l'era Ralf Rangnick al termine della stagione, vantando una buona base lasciata da Stefano Pioli e la possibile partecipazione alla prossima Europa League, punto di partenza non irrilevante per riprendere l'appeal perso in questi anni. Sono tanti i nomi sulla lista del manager tedesco che, secondo le ultimissime indiscrezioni avrà a disposizione un budget di mercato che si aggirerà intorno ai 70/80 milioni di euro. A partire da Sandro Tonali, per il quale l'accordo tra Inter... Leggi su 90min

