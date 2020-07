Randstad Employer Brand Research, le aziende italiane più attraenti (Di giovedì 9 luglio 2020) Le aziende italiane più attraenti per i potenziali dipendenti: al primo posto la Ferrero, società iconica per tutto il Paese. Randstad svela quelle che sono le aziende più attraenti in Italia, ossia quelle nelle quali gli italiani sognano di lavorare. Si tratta di un sondaggio sottoposto a potenziali dipendenti chiamati a scegliere tra centocinquanta Randstad Employer Brand Research La Randstad Employer Brand Research è commissionata da Randstad all’istituto di ricerca Kantar TNS. Si tratta di una ricerca approfondita e dettagliata, decisamente minuziosa. Insomma, il risultato fotografa il ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Randstad Employer Brand Research, le aziende italiane più attraenti - zazoomblog : Randstad Employer Brand 2020 - La Lamborghini tra le aziende più ambite dagli italiani - #Randstad #Employer… - dinoadduci : Randstad Employer Brand 2020 - La Lamborghini tra le aziende più ambite dagli italiani - RobertaRizzo3 : Gli italiani sognano di lavorare in Ferrero, Feltrinelli e Automobili Lamborghini. Sono queste le tre aziende itali… - afsalvini : RT @RandstadItalia: L'attesissima ricerca sull'Employer Brand è finalmente live. Randstad Employer Brand Research è consultabile e puoi sca… -