Ragazzi morti a Terni. L’uomo fermato: «Ho venduto il metadone per 15 euro» (Di giovedì 9 luglio 2020) Ha ammesso davanti al Giudice per le indagini preliminari di Terni, in Umbria, di avere ceduto per 15 euro mezza boccetta di metadone con acqua a due Ragazzi di 15 e 16 anni poi morti il 7 luglio scorso nel sonno nelle loro case. È questa la confessione fatta da Aldo Maria Romboli, 41 anni, sottoposto a fermo con l’accusa di morte come conseguenza di altro delitto. A casa dell’uomo è stato sequestrato materiale ritenuto di interesse investigativo. La ricostruzione Secondo la ricostruzione fornita dall’uomo i Ragazzi avevano assunto la sostanza in un parco vicino a casa di uno dei due. In base a quanto sta emergendo dalle indagini e confermato dallo stesso Romboli, non sarebbe stata la prima volta che l’uomo cedeva ... Leggi su open.online

