“Quello piccolino, marito della Parodi”. Raptus di Mihajlovic, a valanga contro Caressa e Sky: clamoroso sfogo in diretta tv (Di giovedì 9 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic è un fiume in piena dopo la sconfitta casalinga del suo Bologna, che si è arreso per 2-1 al Sassuolo, non riuscendo a bissare l'impresa con l'Inter. E proprio riguardo alla partita con i nerazzurri l'allenatore serbo ha ancora molto da dire, a giudicare dallo sfogo a cui si è lasciato andare ieri sera. In particolare Mihajlovic se l'è presa con Fabio Caressa e Il Club, la trasmissione in onda su Sky Sport: “Volevo dire che domenica abbiamo vinto con l'Inter, con un uomo in meno abbiamo recuperato e vinto. Abbiamo visto quella trasmissione là, quella in cui si tolgono le giacche, con l'uomo piccolino che conduce, il marito di Benedetta Parodi, e c'erano dentro Bergomi e tutti. Ho sentito mezz'ora di quella trasmissione, non si ... Leggi su liberoquotidiano

bianca_caimi : RT @Vatenerazzurro1: Definizione di Caressa: 'quello piccolino che parla tanto, che si toglie la giacca e che è marito di Benedetta Parodi… - 2014Monaco : RT @marifcinter: Mihajlovic a Sky: “Domenica abbiamo battuto l’Inter e ho visto la vostra trasmissione condotta da quello piccolino, quello… - anthoguitar : RT @marifcinter: Mihajlovic a Sky: “Domenica abbiamo battuto l’Inter e ho visto la vostra trasmissione condotta da quello piccolino, quello… - elmudorino : 'Quello piccolino che conduce, il marito di quella Benedetta Parodi, hai capito no?' IO TI AMO SINISA #Mihajlovic - efacilissimo : RT @Marco562017: #mihajlovic assolutamente fantastico 'quello piccolino che conduce' è una perla che resterà negli annali -

Ultime Notizie dalla rete : “Quello piccolino Granarolo propone un alimento liquido per bambini da 1 a 3 anni, fatto con latte fresco di alta qualità. La novità è che si trova nel banco frigo ilfattoalimentare.it