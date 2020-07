Quelli che ancora confondono COVID-19 e coronavirus (Di giovedì 9 luglio 2020) Giornali, politici, esperti e istituzioni usano spesso il nome della malattia per fare riferimento al virus che la causa e viceversa, causando qualche confusione: meglio fare un ripasso Leggi su ilpost

GiovanniToti : Il #Governo Pd-M5S riconsegna il ponte di #Genova proprio ad Aspi. E poi eravamo noi gli amici di Autostrade... Do… - rulajebreal : Raramente Salvini incontra giornalisti che lo mettono in seria difficoltà, basterebbe farlo confrontare con i fatti… - agorarai : 'Gli amici di Mulè sono quelli che hanno scritto e blindato quel contratto di concessione tenendolo segreto. Revoca… - taestadimerdaa : RT @Kariswhoo: I personaggi brutti sono quelli scritti male, piatti e inutili alla trama. un personaggio fatto bene non deve essere necessa… - NAPFLG : Dove sono quelli che si inginocchiano in Parlamento e negli Studi TV ?Dove sono i TG che danno la notizia solo se l… -

PS5 e Xbox Series X: meglio prezzi dei giochi più alti che microtransazioni, secondo Cory Barlog

I prezzi dei giochi nella next gen devono aumentare, secondo Cory Barlog, che considera il possibile ... mediamente, rispetto a quelli della generazione attuale, ma la cosa non sarebbe un grande ...

Berti: «Come si fa a mettere in dubbio Conte? Lautaro deve capire che è già in un grande club»

LUKAKU – «Gli manca quel guizzetto sotto porta, quel secondo che cambia la storia. Ha fatto benissimo finora ma può fare ancora di più. E se è vero che Conte gli aveva detto di tirare il rigore… ...

