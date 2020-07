«Quanti proclami e parole al vento. Poi però premiano Autostrade anche se ha sbagliato» (Di giovedì 9 luglio 2020) La Repubblica intervista Paola Vicini. E’ la mamma di Mirko, una delle vittime del crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto di due anni fa crollò all’improvviso sotto il diluvio, a Genova, portandosi dietro 43 vittime. Il corpo di Mirko fu l’ultimo ad essere ritrovato, il giorno dei funerali, il 18 agosto. Paola non era presente alla cerimonia tenuta alla Fiera di Genova. Era vicino alle macerie del Ponte. Aspettava che ritrovassero il corpo del figlio, non voleva andarsene fino ad allora. «E alle 14.08 mi hanno chiamato sul telefonino: “Per favore, venga all’obitorio: abbiamo appena portato Mirko, deve fare il riconoscimento”. Ho risposto: “grazie, finalmente”. L’ultima delle vittime ritrovate. La sera ho chiuso il mio orologio in un cassetto. Non l’ho più tirato fuori». Così, non ... Leggi su ilnapolista

