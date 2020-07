Qatar-Italia: cooperazioni pericolose (Di giovedì 9 luglio 2020) L'entrata in vigore di un accordo culturale è la tappa più recente dell'attivismo di Doha nel nostro Paese. Così gli interessi economici s'intrecciano al nuovo proselitismo di un Islam radicale. Il Senato della Repubblica approva, Luigi Di Maio sorride. Il motivo? L'Italia ha autorizzato il Qatar a finanziare la costruzione di 45 moschee e centri islamici in tutta Italia, di cui 11 solo in Sicilia. Costo complessivo: 50 milioni di euro. Moschee la cui gestione, purtroppo, è già finita nelle mani dei Fratelli musulmani. Ovvero, nelle mani di «un Islam radicale e politico, incompatibile con i valori democratici», come denunciato da Saïda Keller-Messahli, autrice della prefazione alla versione tedesca del libro-scandalo Qatar ... Leggi su panorama

fanpage : ULTIM'ORA Sono risultati positivi al coronavirus 5 dei 97 passeggeri arrivati in aereo in Italia da Qatar #9luglio - Agenzia_Italia : Positivi al #Covid 5 passeggeri sul volo dal Qatar - panorama_it : L'entrata in vigore di un accordo culturale è la tappa più recente dell'attivismo di Doha nel nostro Paese. Così gl… - RadioItaliaIRIB : Italia: aereo proveniente dal Qatar bloccato per lo sbarco di cittadini bengalesi - marisavillani : RT @francescatotolo: Sono più di un migliaio le moschee abusive in Italia, con sedi in negozi, magazzini e garage, senza alcun tipo di cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Qatar Italia Qatar-Italia: cooperazioni pericolose Panorama Moto2, i favoriti per il Mondiale 2020: gli italiani ci provano, ma occhio a Nagashima e alla pattuglia iberica

Tra poco più di una settimana sarà tempo di ripartenza ufficiale per quel che riguarda il Mondiale 2020 di Moto2. Ebbene sì, a differenza della MotoGP, infatti, la classe mediana ha già visto il propr ...

Covid, nessun passeggero del Bangladesh sui nuovi voli arrivati a Fiumicino

Fino a nuovo ordine l'Italia è ufficialmente off limits per i passeggeri provenienti dal Bangladesh. E infatti oggi non c'era alcun passeggero bengalese a bordo dei tre voli "attenzionati" in arrivo o ...

Tra poco più di una settimana sarà tempo di ripartenza ufficiale per quel che riguarda il Mondiale 2020 di Moto2. Ebbene sì, a differenza della MotoGP, infatti, la classe mediana ha già visto il propr ...Fino a nuovo ordine l'Italia è ufficialmente off limits per i passeggeri provenienti dal Bangladesh. E infatti oggi non c'era alcun passeggero bengalese a bordo dei tre voli "attenzionati" in arrivo o ...