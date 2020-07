Pugni e coltellata al rivale in amore, tre arresti a Milano | VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Questa mattina, a Milano, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di P.F. 19enne e D.A. 23enne, entrambi italiani, e di H.E. 23enne rumeno, resisi responsabili a vario titolo di tentato omicidio, porto ingiustificato di armi ed oggetti atti all’offesa e maltrattamenti in famiglia. Intorno alle ore 21 … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Pugni e coltellata al rivale in amore, tre arresti a Milano VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Pugni e coltellata al rivale in amore, tre arresti a Milano

