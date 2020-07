PS5 destinata a dominare Xbox Series X? Un sondaggio sulle intenzioni d'acquisto parla chiaro (Di giovedì 9 luglio 2020) Secondo un recente sondaggio realizzato da IGN, i giocatori americani sarebbe più propensi ad acquistare PS5 piuttosto che Xbox Series X.Tre mesi fa è stato portato avanti un primo sondaggio che ha svelato numeri molto positivi per Sony, infatti circa il 43,3% degli intervistati ha dichiarato di essere intenzionati ad acquistare PS5, contro 25,7% per Xbox Series X. Il sondaggio odierno ha solo confermato il trend di quello di 3 mesi fa, portando ancora di più Sony in posizione di vantaggio.Bisogna anche considerare che Sony ha svelato molti dei suoi assi nella manica, mentre Microsoft sta puntando ad una strategia più difensiva, bisognerà vedere cosa succederà il 23 luglio, ovvero data in cui verranno presentati i titoli ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : PS5 destinata a dominare Xbox Series X? Un sondaggio sulle intenzioni d'acquisto parla chiaro -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 destinata PS5: la sua attesa condanna PS4? Tom's Hardware Italia Naughty Dog sta assumendo per un nuovo progetto per PS5

Con The Last of Us: Parte 2 oramai disponibile su PS4 e dopo aver raccolto consensi sia dalla critica che da vendite da capogiro, ma ora Naughty Dog sta naturalmente già pensando a produrre il suo pro ...

PS5: Naughty Dog assume personale per un nuovo gioco single player

Sembra che Naughty Dog stia lavorando su PS5, più precisamente a un progetto che pare essere single player, in base ad alcuni annunci di lavoro che menzionano varie caratteristiche vaghe. Naughty Dog ...

Con The Last of Us: Parte 2 oramai disponibile su PS4 e dopo aver raccolto consensi sia dalla critica che da vendite da capogiro, ma ora Naughty Dog sta naturalmente già pensando a produrre il suo pro ...Sembra che Naughty Dog stia lavorando su PS5, più precisamente a un progetto che pare essere single player, in base ad alcuni annunci di lavoro che menzionano varie caratteristiche vaghe. Naughty Dog ...