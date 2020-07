Provincia, protesta lavoratori Consorzi Rifiuti: dipendente minaccia di buttarsi da una finestra della Rocca (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Torna in scena la protesta dei lavoratori dei Consorzi Rifiuti. Uno di loro ha minacciato di lanciarsi da una finestra della Sala Consiliare della Provincia. I lavoratori dei disciolti tre Consorzi Rifiuti di Benevento si sono ripresentati dopo alcuni anni di assenza alla Rocca dei Rettori per reclamare attenzione per la vertenza di lavoro che dura da quasi un decennio. Dopo aver atteso per anni una risposta alla richiesta di ri-assunzione, dopo che i Consorzi sono stati Commissariati e disciolti, il futuro di questi lavoratori – che un tempo superavano le 100 unità ... Leggi su anteprima24

AnnaRossar : TRENTO, OIPA: PROTESTA SOTTO LA PROVINCIA IN DIFESA DI JJ4 E M49 - NoiNotizie : Grano: 'inaccettabile il ribasso dei prezzi', dalla provincia di #Foggia la protesta. Quotazioni in picchiata del p… - annamariamoscar : TRENTO, OIPA: PROTESTA SOTTO LA PROVINCIA IN DIFESA DI JJ4 E M49 - MarekEdelma : RT @Animal_Genocide: Abbattimento dell’orso JJ4, in #Puglia spunta un cartello: “Non si affitta ai trentini”. E' una forma di protesta cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia protesta Video promozionale del Molise, assente la provincia di Isernia: la protesta dei cittadini e della politica Il Quotidiano del Molse Benevento - Protesta dei lavoratori ex Consorzi rifiuti

Scrive il sindacato Fliaca Cub di Benevento: I Lavoratori ex consorzi di Bacino di Benevento, oggi hanno presidiato l'aula consiliare della Provincia dove si è riunito il consiglio provinciale per ...

Smantellamento Agenzia delle Entrate. FP CISL alla mobilitazione

Nell’autunno del 2019, da Ragusa (una delle province più carenti d’Italia) è partita una denuncia dei sindacati ed una protesta dei lavoratori che si è poi diffusa in altre parti d’Italia per ...

Scrive il sindacato Fliaca Cub di Benevento: I Lavoratori ex consorzi di Bacino di Benevento, oggi hanno presidiato l'aula consiliare della Provincia dove si è riunito il consiglio provinciale per ...Nell’autunno del 2019, da Ragusa (una delle province più carenti d’Italia) è partita una denuncia dei sindacati ed una protesta dei lavoratori che si è poi diffusa in altre parti d’Italia per ...