Proteste per George Floyd, a New York i manifestanti occupano City Hall | FOTO (Di giovedì 9 luglio 2020) Le manifestazioni di protesta a New York, di cui abbiamo parlato a più riprese a maggio, giugno e luglio, nascono in varie parti della città, e negli ultimi giorni confluiscono quasi tutte a City Hall, la zona dei palazzi municipali adiacente a Wall Street. Nate come reazione all’uccisione di George Floyd, il 46enne afroamericano morto in circostanze sospette durante un controllo di polizia lo scorso 25 maggio a Minneapolis, adesso queste marce pacifiche – e soprattutto l’occupazione del parco di fronte al Comune – portano avanti una richiesta precisa: che il budget della polizia venga diminuito e che i fondi municipali siano invece destinati ad altro, come ad esempio la scuola. L’accampamento, all’imbocco del Brooklyn Bridge, ha ... Leggi su tpi

