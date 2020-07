Prodi pensa a ingresso di Forza Italia nel governo. Centrodestra: "Impossibile" (Di giovedì 9 luglio 2020) Romano Prodi ieri, durante un'intervista per La7, quando gli è stato chiesto se il "sì" al Mes da parte di Forza Italia potrebbe portare il partito di Berlusconi a entrare nel governo Conte 2, ha risposto:"Il problema è che il governo abbia una maggioranza solida e che quindi possa prendere delle decisioni. O noi diamo una spinta o il Paese si arrotola su sé stesso. Non è certo un tabù, la vecchiaia porta la saggezza..."Oggi sono arrivate le reazioni da parte del Centrodestra. Il leader della Lega Matteo Salvini ha liquidato così la questione:"Berlusconi potrebbe entrare nella maggioranza secondo Prodi? È una non notizia, Berlusconi l'ho sentito ieri e non ha nessuna intenzione di entrare al ... Leggi su blogo

noncenecoviddi : @DM_Christian @fattoquotidiano Pensa vanno a intervistare Prodi figurati se non può parlare Berlusconi - leggorepubblica : @songominollo @pazzoperrep Prodi lo ha imboccato MM? O a 80 anni dice quello che pensa? Chiedo eh. - polisblogit : Prodi pensa a un ingresso di Forza Italia nel governo, ma dal centrodestra rispondono: 'Impossibile' - barbara75ferre : Mi par di capire sia tornato in auge Prodi, che pensa a un’apertura a Berlusconi. Largo ai giovani. - DM_Christian : @CarloCalenda Beh certo, pensa un giovane di 20 anni in Italia che grande scenario politico ha di fronte: Prodi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi pensa Prodi pensa a un ingresso di Forza Italia nel governo, ma dal centrodestra rispondono: "Impossibile" Polisblog.it ROMANO PRODI: “BERLUSCONI AL GOVERNO NON TABÙ”/ Salvini: “Questa è una non notizia”

L’ex premier italiano ha espresso il proprio punto di vista in merito ad alcune tematiche d’attualità: dal Mes al Covid-19, sino alle voci su Forza Italia A “Repubblica delle Idee”, intervistato da Ma ...

La destra si organizza per il nuovo Presidente della Repubblica e pensa alla Casellati

La Casellati è il primo nome appartenente al centrodestra che esce dal toto Quirinale, dato che finora quelli circolati con più insistenza sono stati Mario Draghi, Romano Prodi, Dario Franceschini e ...

L’ex premier italiano ha espresso il proprio punto di vista in merito ad alcune tematiche d’attualità: dal Mes al Covid-19, sino alle voci su Forza Italia A “Repubblica delle Idee”, intervistato da Ma ...La Casellati è il primo nome appartenente al centrodestra che esce dal toto Quirinale, dato che finora quelli circolati con più insistenza sono stati Mario Draghi, Romano Prodi, Dario Franceschini e ...